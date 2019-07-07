زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب كاليفورنيا

كاليفورنيا ــ رويترز

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ومرصد أوروبي للزلازل، إنه تم تسجيل زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجة جنوب كاليفورنيا، وذلك بعد يوم من أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ 25 عاما. ووقع الزلزال على بعد 202 كيلومتر شمال لوس أنجليس، وخفض مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي شدته لاحقا إلى 6.9 درجة.

وأكدت السلطات أنه لا خطر من تسونامي، في المنطقة بعد الزلزال، وسط أنباء وردت من مدينة ريدجكريست تفيد بوقوع أضرار بمبانٍ واندلاع حرائق بسبب الزلزال. هذا فيما طالبت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، المواطنين والطلبة السعوديين اتباع تعليمات السلطات المحلية والاتصال بها عند حودث أمر طارئ.

وقالت القنصلية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر أنه على الجميع اتباع تعليمات السلطات المحلية ومتابعة وسائل الإعلام للاطلاع على التطورات والتواصل مع القنصلية على أرقام الطوارئ عند الضرورة.. نسأل الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.