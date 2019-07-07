تصريف 10 ملايين متر مكعب من مياه سد وادي “تبالة”

أبها : واس

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة اليوم ، بوابات سد وادي تبالة ليعلن عن تصريف 10 ملايين متر مكعب من مياه السد الواقع غرب محافظة بيشة، وذلك لتغذية الآبار الجوفية في بطون الأودية وعلى ضفافها والاستفادة من المخزون في ري مزارع النخيل المنتشرة على ضفافه .

وأوضح مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة في محافظة بيشة المهندس سالم القرني أن الوزارة تحرص على استغلال مياه السدود بما يعود بالنفع على المواطن وتغذية المخازن الجوفية للوادي والاستفادة في سقي المزارع والمحافظة عليها من الجفاف.

وأشار القرني إلى أن المخزون الاستراتيجي للسد يبلغ 35 مليون متر مكعب، وقد تمت الاستفادة من ثلث المخزون، مؤكداً حرص الوزارة على تغذية الطبقات الجوفية الرسوبية من المياه ليستفيد منها المزارعين ، مبيناً أن الفرع صرّف مطلع الأسبوع الماضي 1.343.414 متراً مكعباً من مخزون سد وادي هرجاب في مركز “صمخ” جنوب محافظة بيشة.

وأعلن المهندس القرني عن عزم الفرع تصريف 20 مليون متر مكعب من بحيرة سد الملك فهد في بيشة لتغذية المزارع والآبار المنتشرة على ضفاف الوادي، مبيناً أن سد الملك فهد من أهم الموارد الرئيسية للمياه في محافظة بيشة.