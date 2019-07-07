«التقاعد» تقيم النسخة السادسة من مبادرة «المشي صحة»

الرياض : البلاد

تنظم المؤسسة العامة للتقاعد النسخة السادسة من مبادرتها “المشي صحة” ، التي ستقام يوم الأربعاء القادم في مدينة الرائدة الرقمية في مدينة الرياض.

وأوضحت “التقاعد” أن المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على الالتقاء بالمتقاعدين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لتعزيز الصحة العامة، وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط.

وأضافت المؤسسة أن أنشطة الفعالية ستنطلق عند الساعة التاسعة مساءً، باستقبال المشاركين ودخولهم من البوابة رقم 5 للمدينة الرقمية وتوزيع الزي الموحد والتعريف بالفعالية، بعدها انطلاق الفعالية وبداية المشي للمشاركين لمسافة “2 كليو متر”.

ودعت المؤسسة المتقاعدين والمتقاعدات وهواة رياضة المشي في مدينة الرياض إلى الحضور والمشاركة في الفعالية.