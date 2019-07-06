وافد يستغل منصبه في شركة بالخبر ويُنهي خدمات 30 مواطناً

البلاد : متابعات

تدخل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لإنصاف اكثر من 30 موظفاً سعودياً بعد أن تم فصل أحدهم من قبل احد الوافدين وقيامه بالعمل على إنهاء إجراءات الاستغناء عن ما يقارب 30 موظفاً سعودياً مستغلاً عمله في إدارة الموارد البشرية بالشركة مخالفاً لنظام العمل الذي يحظر على غير السعوديين العمل في إدارات الموارد البشرية .

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل بأنه نتيجة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن القضية تم التأكد من اسم المنشأة ومقرها حيث اتضح بأنها في محافظة الخبر وتمت زيارة المنشأة من قبل مكتب عمل الخبر والتعامل معها وفق انظمة ولوائح نظام العمل حيث تبين أن الشركة خالفت الأنظمة وقامت بتوظيف موظف غير سعودي في وظيفة مقصورة على السعوديين مما مكنه من استغلال موقعه والسعي للإستغناء عن عدد من الموظفين السعوديين بشكل غير نظامي .

وأضاف المقبل : بأنه تم ضبط مخالفات عده اثناء الزيارة تجاوز مبلغها مايقارب 420 الف ريال حيث عمل المختصين على معالجة وضع السعوديين الذين اوشكت الشركة على فصلهم وإعادتهم لعملهم، وتم فتح دعوى لدى ادارة التسوية الودية بمكتب عمل الخبر للنظر في دعوى احد الموظفين الذين تم إنهاء عقده لتنتهي الدعوى بتصفية حقوقه ومستحقاته بمبلغ 490 الف ريال .

وتابع “تم عمل خروج نهائي للوافد الذي يعمل في ادارة الموارد البشرية وتعيين احد ابناء الوطن

وأشار إلى أن ادارة مكتب عمل الخبر لا تزال تتابع وضع المنشأة لحين تصحيح جميع ما لديهم من مخالفات لأنظمة ولوائح العمل .