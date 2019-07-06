هنا تفاصيل مشروع المواقف الذكية بحاضرة الدمام

الدمام : البلاد

كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن أبرز تفاصيل مشروع المواقف الذكية بحاضرة الدمام، والذي يتضمن 20 ألف موقف ذكي ضمن المشاريع الخاصة بالمدن الذكية .

وذكر في بيان ، أن المشروع سيتم من خلاله استخدام أحدث التقنيات لإدارة المواقف على الطرق الطولية والساحات، حيث سيتمكن المستفيد من حجز الموقف الخاص به إلكترونيا من خلال تطبيق ذكي خاص لهذه المواقف، وكذلك إجراء كافة عمليات الدفع من خلال القنوات المتاحة، وذلك لتحقيق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية.

وأشار “الجبير” إلى أن إدارة المدن الذكية في الأمانة تعمل على الاستثمار في مشاريع المواقف الذكية والتي ستوفر الكثير من مكونات المدينة الذكية وتسهم في رفع مؤشر المدينة بين المدن الذكية والذي يغطي 3 مناطق جغرافية في حاضرة الدمام، لافتا الى أن المشروع يعتبر ضمن أحد المشاريع المتميزة التي تعمل عليها الأمانة حاليا ضمن نموذج أعمال المدن الذكية.

وقال أن المشروع يتضمن استثمار ٢٠ ألف موقف ذكي موزعة ما بين مواقف على الطرق الرئيسية ومواقف متعددة الأدوار في حاضرة الدمام، مشيرا الى أن المشروع سيوفر ٣٠٠ وظيفة بمجالات متعددة، موضحا أن المشروع يعمل على حلول الدفع الذكية والتي تتوافق مع متطلبات التطور التكنولوجي في العالم ، كما أنه يحتوي على منصة رقمية خاصة بالمواقف الذكية والتي تعمل على تجميع البيانات الخاصة بالطرق والمواقف الذكية ومتابعة مباشرة في توفر المواقف من عدمها ومتابعة الحالة المرورية والسلامة العامة في حاضرة الدمام.

وعدّ “الجبير ” مشروع المواقف الذكية أحد المشاريع التي ستدخل حاضرة الدمام مجال المدن الذكية، والذي يوفر المواقف المتاحة في الجهة التي يقصدها السائق، فيما ستتبعها مراحل أخرى تتعلق بكاميرات المراقبة المختصة بالسلامة والأمن وقياس الازدحام واستخدام الطاقة البديلة.