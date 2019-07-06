«هدية» تستقبل طلائع الحجيج بخدمات نموذجية

مكة المكرمة- أحمد الأحمدي

استقبلت جمعية ” هدية ” أوائل الوفود القادمة لأداء مناسك الحج، وزيارة مسجد المصطفى، صلى الله عليه وسلم، لهذا العام، حيث باشرت أعمالها في مركز الاستقبال والترحيب بطريق مكة المكرمة – المدينة المنورة السريع بالنوراية.

وقام الدكتور عبدالفتاح بن سليمان المشاط نائب وزير الحج والعمرة برفقة رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبد الرحمن بن معيوف الحربي، وعدد من رؤساء مؤسسات الطوافة ومنسوبي وزارة الحج بجولة تفقدية للوقوف على مركز الترحيب للاطمئنان على تقديم الخدمات ضمن منظومة عمل متجانسة ، كما زار صالة الترحيب التي تستقبل فيها جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية ، ضيوف الرحمن وتقدم لهم الضيافة العربية والمأكولات والمشروبات الباردة والساخنة والترحيب بهم وتقديم خدمات الراحة لهم .

وأثنى الدكتور المشاط على الدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة ضيوف الرحمن ودورها في إثراء رحلة حجاج بيت الله الحرام بالاستقبال المميز، وبتقديم خدمات نموذجية تعكس جهود الدولة ، حفظها الله، في خدمة ضيوف الرحمن.