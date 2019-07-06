نيجيريا تُقصي حامل اللقب الإفريقي وتتأهل لدور ربع النهائي

الاسكندرية : متابعات

سجل النيجيري أوديون إيجالو هدفين وصنع هدفا ليقود منتخب بلاده للتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم عقب الفوز الصعب على المنتخب الكاميروني 3 / 2، اليوم السبت، في دور الستة عشر من البطولة التي تستضيفها مصر .

وتقدم المنتخب النيجيري بهدف سجله أوديون إيجالو في الدقيقة 19 ثم تعادل المنتخب الكاميروني عن طريق ستيفان باهوكين في الدقيقة 41 ثم أضاف كلينتون موا نجي هدف التقدم للمنتخب الكاميروني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الكاميروني 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، سجل إيجالو الهدف الثاني له وللمنتخب النيجيري في الدقيقة 63 ثم صنع الهدف الثالث الذي سجله أليكس إيوبي في الدقيقة 66.

يذكر أن المنتخب الكاميروني توج باللقب خمس مرات كان آخرها في 2017، فيما توج المنتخب النيجيري باللقب ثلاث مرات كان آخرها في 2013.