مركز الملك سلمان يبدأ عمليات جراحة القلب لأطفال المغرب

الرباط : واس

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال المغرب.

وشرع الأطباء وفنيي أمراض القلب متطوعو مركز الملك سلمان للإغاثة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء المغربية اليوم بإجراء عمليات جراحة القلب المفتوح وعمليات القسطرة التي تستهدف 80 طفلًا مغربيًا ما دون سن الثامنة عشرة.

وسيقوم الفريق الطبي التطوعي على مدى 10 أيام بإجراء ما بين 65 إلى 85 من عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للأطفال بالمجان، بمشاركة 27 من الكوادر الطبية التطوعية السعودية، وسيستفيد هؤلاء الأطفال المنتمين للأسر ذات الدخل المحدود التي لا تستطيع تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، من أدوية ومستلزمات طبية بالمجان للتخفيف من معاناتهم ومعاناة أسرهم.

وتُعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.