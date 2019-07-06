الدولية

مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو القعدة / 1440 هـ       6 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نيويورك : واس

دعا مجلس الأمن الدولي اليوم إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا.

وجاء في بيان للمجلس أن الأعضاء يشددون على ضرورة أن تسارع جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد وتلتزم بوقف إطلاق النار, منددين في الوقت نفسه بالغارة التي وقعت في الثاني من يوليو على مركز لإيواء المهاجرين وأسفرت عن 56 قتيلا.

وأضاف البيان أن “أعضاء مجلس الأمن يدعون الأطراف للعودة سريعًا إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة, وأن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لن يكونا ممكنين إلا عبر حل سياسي”.

وأعرب المجلس عن قلقه العميق للوضع الإنساني الذي يتدهور في ليبيا ودعا جميع الأطراف إلى إفساح المجال أمام الوكالات الإنسانية للقيام بمهمتها في شكل تام.

صحيفة البلاد

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