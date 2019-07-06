“فنون الطائف” تعلن البرنامج الصيفي للفعاليات الثقافية

الطائف – البلاد

أعلنت جمعية الثقافة والفنون بالطائف البرنامج الصيفي للفعاليات الثقافية والفنية، التي ستقيمها في مقر الجمعية خلال الفترة من 8 إلى 18 يوليو 2019 والمتضمّنة مجموعة من الفعاليات الفنية المتنوعة.

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل بن خالد الخديدي، أن البرنامج يهدف إلى إثراء الحراك الثقافي والفني بالطائف ودعم المواهب وصقلها إضافة إلى دعم السياحة الثقافية التي امتازت بها محافظة الطائف.

وبيّن الخديدي أن الفعاليات الثقافية الصيفية تتضمّن برنامج القراءة للجميع التي تحتوي على عدد من الإصدارات الأدبية، كما تشمل أمسيات شعرية وقصصية ومحاضرات،وجلسات موسيقية، وعرضاً مسرحياً، إضافة إلى ورشة الرسم الحر التفاعلي والخط العربي وورشة التصوير الفوتوغرافي وعروض فلكلورية يقدمها عدد من الفرق الشعبية.