ضبط مخالفات صيد بحري في محافظة القنفذة

جدة- ياسر ين يوسف

تمكنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع حرس الحدود بمحافظة القنفذة من ضبط قوارب وأدوات صيد مخالفة للوائح وأنظمة الثورة السمكية .

وأفادت الوزارة في بيان لها أن فرقة من المختصين قامت بجولة تفتيشيه على بعض قوارب الصيد بعرض البحر واستكشاف بعض الجزر البحرية و المصايد السمكية المحيطة بها والتي تم من خلالها اكتشاف بعض المواد التي يستخدمها صيادي الاسماك المخالفين للوائح وأنظمة الثروة السمكية كحديد التسليح وبعض قطع من الشبوك البلاستيكية والتي يستخدمونها في صناعة القراقير البلاستيكية (السخاوي البلاستيكية) الممنوع استخدامها كوسيلة لصيد الاسماك وذلك لخطرها الشديد على المصايد البحرية وذلك لطول عمرها حيث لا تتحلل بسهولة وتبقى لسنين كشبح قاتل لكل الاسماك أو الكائنات البحرية طوال فترة تواجدها (فقدها).

وأشارت إلى أنه تم خلال الجولة اكتشاف بعض السخاوي المصنعة من هذه المواد الممنوعة وضبطها وكذلك الكشف عن الاثار السلبية لتواجد تلك العمالة على الجزر البحرية والتأثير على المكون والسلوك البيئي فيها والكائنات التي تعيش فيها من الطيور المهاجرة

وأكدت أن العمل لا زال جاريا على متابعة مثل هذه المخالفات لمعرفة المتسببين فيها وضبطهم والحد من تصرفاتهم الغير مسئولة تجاه البيئة البحرية واستدامة مصائدها.