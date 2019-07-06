«القدية» يقدم منح دراسية بالتعاون مع 3 جهات

جدة : البلاد

أعلن مشروع القدية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تعاونه مع الهيئة العامة للترفيه وكلية روزن و6 فلاجز لتقديم منح دراسية دولية للطلاب المؤهلين في مجالات الترفيه وإدارة الفعاليات، للعمل في مشروع القدية بعد التخرج.