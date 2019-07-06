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للعمل في المشروع

«القدية» يقدم منح دراسية بالتعاون مع 3 جهات

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو القعدة / 1440 هـ       6 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلن مشروع القدية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تعاونه مع الهيئة العامة للترفيه وكلية روزن و6 فلاجز لتقديم منح دراسية دولية للطلاب المؤهلين في مجالات الترفيه وإدارة الفعاليات، للعمل في مشروع القدية بعد التخرج.

صحيفة البلاد

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