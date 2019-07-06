الحوثيون يجمعون التبرعات لدعم “حزب الله” ويجوعون اليمنيين

البلاد : وكالات

في وقت تعاني المناطق اليمنية التي تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الجوع والفقر ، نتيجة السرقة الممنهجة للمساعدات والأموال المخصصة لإغاثة اليمنيين، جمعت ميليشيا الحوثي الانقلابية ، عشرات الملايين، لصالح تنظيم حزب الله اللبناني المصنف ضمن قوائم الإرهاب الدولية.

وبحسب إذاعة “سام” التابعة للحوثيين على حسابها على موقع “تيليغرام”، أن الحصيلة النهائية للحملة “من يمن الإيمان إلى مقاومة لبنان” والتي استمرت خلال الفترة من 25 مايو إلى 4 يونيو 2019، وخُصصت لتنظيم “حزب الله” اللبناني، “بلغت 73 مليون و500 ألف ريال، ما يعادل 132 ألف دولار، شاملاً قيمة المباع من الأشياء العينية المسلمة ضمن الحملة”.

وتأتي هذه الحملة في وقت علّق برنامج الأغذية العالمي عملياته في المناطق الخاضعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، وخاصة في مدينة صنعاء، ما سيؤثر على 850 ألف من اليمنيين الأكثر حاجة من أطفال ونساء ورجال.

وتعتبر الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن، أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 85% من سكان البلاد إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وتوضح هذه الحملة حجم العلاقة بين الجماعتين المُتهمتين بالولاء لإيران بعيداً عن الأجندة الوطنية للبلدين.