الجوازات تكمل مبادرة «طريق مكة» في مطار المدينة

المدينة المنورة – خالد سعيد باحكم

بدأت جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، تنفيذ خطتها لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، وسرعة إنهاء الإجراءات .

واستقبل المطار أول رحلة للحجاج قادمة من مملكة ماليزيا التي تعد أول رحلة تم إنهاء إجراءات دخولها من مطار كوالالمبور، ضمن مبادرة “طريق مكة” وكان في استقبالهم مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري، ومدير جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي العميد فواز بن قالط الفقير، وعدد من ضباط وأفراد جوازات المطار،

وقال العميد المطيري: إن هذه المبادرة وجّه بها وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وبمتابعة من رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى ، مشيرا إلى زيادة عدد من الدول لإنهاء إجراءاتهم في المطارات التي يغادرون منها في كلٍّ من: إندونيسيا وماليزيا وتونس وباكستان وبنجلاديش.

وأشاد ضيوف الرحمن بالتطور اللافت والخدمات المقدمة من المديرية العامة للجوازات باستخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، التي ساهمت في إنهاء الإجراءات في دقائق معدودة؛ ما ساهم في توفير الوقت والجهد على ضيوف الرحمن، خاصة كبار السن.