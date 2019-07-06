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إسقاط طائرات مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي من صنعاء باتجاه المملكة

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو القعدة / 1440 هـ       6 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض :  واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة، نافياً مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.

وأوضح العقيد المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.

صحيفة البلاد

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