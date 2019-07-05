منع النقاب في المؤسسات العامة بتونس

تونس : وكالات

قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الجمعة منع النقاب في المؤسسات العامة “لدواع أمنية”، حسب ما أفادت رئاسة الحكومة وكالة “فرانس برس”.

ووقّع الشاهد على منشور حكومي “يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية”، وفقاً لذات المصدر.

ويأتي القرار في أجواء من التوتر الأمني بعدما هز البلاد تفجيران انتحاريان في العاصمة منذ أسبوع وأوقعا قتيلين وسبعة جرحى. وتبنى التفجيرين تنظيم «داعش» الإرهابي.

وكان وزير الداخلية منح في 2014 ترخيصاً لرجال الأمن يمكنهم من «الرقابة المكثفة» للأشخاص الذين يرتدون النقاب، وأرجع اتخاذ القرار إلى التدابير الأمنية «لمقاومة الإرهاب»؛ لأن «المشتبه بهم يلجأون للنقاب للتخفي».

ومنع ارتداء النقاب في حكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، لكنه عاد إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظامه.