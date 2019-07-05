البلاد : متابعات

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، بالاتفاق في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة في البلاد، داعية إلى “تأسيس نظام دستوري راسخ”.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على حسابه على موقع “تويتر”: “نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر، الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهد لهذا الاتفاق”.

وأضاف قرقاش: “نقف مع السودان في العسر واليسر ونتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع”.