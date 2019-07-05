جامعة الملك خالد تعزز التعاون مع الدفاع المدني

أبها – مرعي عسيري

قام وفد من جامعة الملك خالد بزيارة للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير، وذلك في إطار الشراكة الفاعلة بين الجانبين لتطوير الكوادر البشرية والارتقاء بجودة العمل.

ضم وفد الجامعة وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني وعميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل ووكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للتعليم والتدريب الدكتور ياسر المدعث،

وخلال اللقاء مع مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي وعدد من منسوبي الدفاع المدني ن بحث سبل التعاون والشراكة للعام القادم في مجالات التدريب والتوعية والخدمة المجتمعية.