النصر يستهدف نجم المنتخب المغربي.. وأمرابط كلمة السر

النصر يخطط لتدعيمات قوية في جميع المراكز..

كشفت تقارير صحفية عن نية مدرب النصر، روي فيتوريا، في التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبعد الموسم الرائع الذي توج من خلاله فريق النصر بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين بعد ماراثون مع الهلال.

فإن فيتوريا يخطط لتقوية جميع مراكز الفريق، وسيبدأ بحراسة المرمى والذي لم يضع من خلاله الثقة الكاملة بالحارس برادلي جونز.

أحد أبرز المرشحين لتمقص ألوان النصر كحارس للمرمى الموسم المقبل، هو لاعب المنتخب المغربي ياسين بونو.

الحارس البالغ من العمر 28 عامًا يخطط للانتقال من فريقه الحالي، جيرونا، والذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

لكنه يرتبط معه بعقد حتى صيف 2021 ولا يهدف مسئولو النادي الكاتالوني إلى التفريط في خدمات ياسين، حيث يعتبر أحد أعدمة الفريق الرئيسية.

الحارس المولود في مونتريال الكندية، شق طريق الاحتراف عام 2012 عندما انتقل من أكاديمية الوداد إلى نظيرتها في أتليتكو مدريد.

قبل أن يعيره أتليتكو إلى ريال سرقطسة موسمين متاليين، ثم الانتقال إلى جيرونا صيف 2016 حيث تألق وظهر بشكل لافت.

وسيكون أهم أسلحة النصر في سبيل التعاقد مع بونو، هو زميليه في المنتخب المغربي نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله.

كما يوجد بعض نجوم أسود الأطلسي بالدوري السعودي للمحترفين، على غرار مبارك بوصوفة لاعب الشباب، ومروان داكوشتا وكريم الأحمدي لاعبا الاتحاد.

جدير بالذكر أن يس بونو موجود حاليًا في مصر للمشاركة رفقة منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا، والذي تأهل من خلاله إلى ثمن النهائي في مواجهة بنين.