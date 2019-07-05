الكشف عن تفاصيل كأس السوبر بين النصر والتعاون

كل ما تريد معرفته عن السوبر السعودي..

أفادت مصادر صحفية باتجاه قوي لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإقامة مباراة كأس السوبر المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستجمع مباراة السوبر السعودي هذا الموسم بين النصر بطل دوري المحترفين، والتعاون حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المنتظر أن يوافق الاتحاد السعودي على العرض المقدم من نظيره الإماراتي، لاستضافة هذا الحدث الكبير بين النصر والتعاون.

ولن يكون السوبر السعودي في إنجلترا كما حدث الموسم الماضي بين الاتحاد والهلال، عندما توج الزعيم باللقب في ملعب كوينز بارك رينجرز بالعاصمة لندن.

التوقيت المُسند للمباراة إمّا سيكون عقب نهاية مباريات الدور من دوري المحترفين، أو في إجازة الربيع بعد إنقضاء فصل الشتاء.

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع عن تغيير إسم كأس السوبرإلى كأس الهيئة العامة للرياضة.

وأضاف خلال تصريحاته أن المباراة لن تقام في فصل الصيف لضيق الوقت، وأن مكان مباراة السوبر هذا العام سيكون مفاجآة.