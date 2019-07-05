احتجاز سفينة نفط في جبل طارق متجهة إلى سوريا

جبل طارق ــ رويترز

أعلنت السلطات في جيل طارق احتجاز سفينة يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا على الرغم من العقوبات.



وقال رئيس الحكومة، فابيان بيكاردو، في بيان “لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن “غريس 1″ كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس (…) التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا”.

وتقضي العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، حظر استيراد النفط واستثمارات محددة وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حظر استيراد المعدات والتقنيات التي يمكن أن تستخدم في قمع المدنيين.