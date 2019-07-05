الدولية

احتجاز سفينة نفط في جبل طارق متجهة إلى سوريا

صحيفة البلادaccess_time2 / ذو القعدة / 1440 هـ       5 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جبل طارق ــ رويترز

أعلنت السلطات في جيل طارق احتجاز سفينة يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا على الرغم من العقوبات.


وقال رئيس الحكومة، فابيان بيكاردو، في بيان “لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن “غريس 1″ كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس (…) التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا”.

وتقضي العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، حظر استيراد النفط واستثمارات محددة وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حظر استيراد المعدات والتقنيات التي يمكن أن تستخدم في قمع المدنيين.

صحيفة البلاد

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