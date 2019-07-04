مقتل وإصابة 174 في هجوم على مركز للمهاجرين بليبيا

طرابلس ــ رويترز

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مقتل ما يزيد عن 44 مهاجراً واصابة 130 اخرين في ضربة وقعت خلال الليل على مركز للمهاجرين في العاصمة الليبية طرابلس

وقال المتحدث باسم المفوضية تشارلي ياكسلي، إنه لا يمكن تأكيد من الذي شن الهجوم على المركز الذي كان يؤوي نحو 600 شخص، لكن هناك فرقاً طبية على الأرض، وأضاف لرويترز “مع مواصلة عملية الإنقاذ، ربما يتبين أن عدد القتلى أعلى”.



إلى ذلك، دان الاتحاد الإفريقي “بشدة” الغارة الجوية على مركز احتجاز المهاجرين وطالب بمحاسبة المسؤولين عن “هذه الجريمة الرهيبة”. ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد في بيان إلى “تحقيق مستقل لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الرهيبة بحق مدنيين أبرياء”.

وكان مسؤول طبي أعلن أن قصفاً أصاب مركز احتجاز لمهاجرين غير شرعيين، معظمهم أفارقة، في ضاحية تاجوراء، التي تبعد 11 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس، فجر امس “الأربعاء”، فأسفرت عن سقوط 44 قتيلاً و130 مصاباً.

وتضاربت الأنباء حول مصدر القصف، وفي وقت سابق، نفى الجيش الوطني الليبي أنه استهدف مركزا لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس مؤكدا أن فصائل متحالفة مع طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطني ضربة جوية دقيقة أصابت معسكرا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إنه “عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان الميليشيات تقصف بالهاون مقر الهجرة غير الشرعية كالعادة، البحث عن ذريعة لصنع رأي عام …الصور بالأقمار ونوع التفجير وزاويته في انتظار إثبات جرائمكم.”

وتاجوراء، التي تقع شرقي وسط طرابلس، مركز لعدد من معسكرات ميليشيات طرابلس والتي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس.