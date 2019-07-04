للتخلص من كلف الحمل

خاص البلاد – نيفين عباس

كلف الحمل من أكثر الأمور المزعجة للأم فى فترة الحمل

ولا يقتصر ظهور الكلف على الوجه فقط، فيمكن أن يظهر على أماكن مختلفة من جسمك تسبب لكِ الكثير من الإزعاج

أسباب الكلف متعددة، فقد يظهر بسبب عوامل وراثية، أو بسبب الهرمونات

كذلك هناك بعض الحالات يختفى لديها الكلف بمجرد مرور عدة أشهر من الحمل

وللتخلص من كلف الحمل بأفضل الطرق الطبيعية

يجب أن تحافظ الأم على حماية بشرتها طوال فترة الحمل وترطيبها بشكل مستمر

أيضاً الحرص على وضع واقى من الشمس يحمى البشرة من الحرارة طوال الحمل

كذلك المداومة على عمل ماسكات طبيعية ترطب البشرة كماسك الليمون والعسل

أو إستخدام زيت الزيتون مع الليمون لدهن المناطق التى بها كلف

والتخفيف قدر الإمكان من مساحيق التجميل

وشرب المياه بكثرة والراحة أكثر الأوقات