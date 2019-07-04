خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ أسهل طريقة لعمل حلى الزبادى السريع

يتميز الحلى بسهولة إعداده وبساطة مكوناته

المقادير اللازمة لعمل حلى الزبادى

2 كوب بسكويت مطحون

100 جرام زبدة مذوبة

علبة زبادى (روب)

علبة قشطة

نصف كوب سكر أبيض

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة نشا الذرة

كوب وربع حليب بودرة مجفف

ظرف كريم شانتى

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

ظرف كريم كراميل

كوب ماء

طريقة عمل حلى الزبادى

يقلب البسكويت والزبدة معاً حتى يتجانس المزيج جيداً

فى وعاء بايركس خاص بالفرن يوضع خليط البسكويت ويفرد حتى يصبح مسطح

فى وعاء أخر

توضع الزبادى والحليب البودرة المجفف والفانيليا وعلبة القشطة والسكر ونشا الذرة والكريم شانتى

يخفق المزيج حتى يتجانس ويصبح ناعم

يصب الخليط فوق البسكويت

ثم يوضع بفرن مسخن مسبقاً على حرارة متوسطة مدة 10-12 دقيقة حتى يصبح وجه خليط الزبادى قاسى قليلاً

تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً

فى قدر على النار يوضع ظرف الكريم كراميل مع الماء ويقلب حتى نحصل على خليط ناعم

يضاف له مسحوق القهوة سريعة الذوبان ويقلب جيداً حتى يصبح بلون الكراميل

يضاف بعد أن يبرد قليلاً برفق فوق خليط الزبادى

يترك الحلى حتى يبرد تماماً

ثم يقطع مكعبات ويقدم بارد