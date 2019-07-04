خاص البلاد – نيفين عباس

تعد أصابع الدجاج من أكثر الأطباق المحببة لدى أفراد الأسرة، خاصة وأنها تعتبر وجبة خفيفة يمكن إعدادها مسبقاً وحفظها بالفريزر

نقدم لكِ أفضل طريقة لعمل أصابع الدجاج الحارة المقرمشة

المقادير اللازمة لعمل أصابع الدجاج الحارة المقرمشة

قطع من صدور الدجاج المخلية من العظام والجلد

ملح

فلفل إسود

نصف ملعقة صغيرة هرد (كركم)

عبوة زبادى (روب)

ملعقة كبيرة صلصة باربكيو (إختيارية)

ملعقة كبيرة بهارات دجاج

نصف كوب صوص حار

ملعقة كبيرة شطة حارة

ملعقة كبيرة بودرة بصل 2

2 ملعقة كبيرة بودرة ثوم

ملعقة كبيرة مرقة دجاج بودرة (إختيارية للحصول على أفضل طعم)

2 كوب من الطحين الأبيض

2 حبة بيض مخفوق

عصير حبة ليمون

زيت للقلى

طريقة عمل أصابع الدجاج الحارة المقرمشة

نقوم أولاً بتقطيع صدور الدجاج لأصابع طولية

تدق قليلاً بواسطة مطرقة المطبخ

فى وعاء

توضع عبوة الزبادى وصوص الباربكيو والصوص الحار وبهارات الدجاج وعصير الليمون وقليل من الملح وملعقة واحدة من بودرة البصل وملعقة واحدة من بودرة الثوم

تقلب المكونات جيداً حتى تتجانس

توضع قطع أصابع الدجاج بالخليط

وتترك تتبل 4-6 ساعات ويمكن تركها ليلة كاملة للحصول على نتيجة أفضل

فى وعاء يقلب الطحين مع الفلفل الإسود وبودرة مرقة الدجاج وملعقة بودرة البصل وبودرة الثوم المتبقين والشطة الحارة والهرد أو الكركم

نحضر قطع الدجاج

ثم تغمس فى خليط الطحين دون الضغط عليها

ثم خليط البيض

ثم خليط الدقيق مرة أخرى

تترك بالثلاجة دون أن تغطى لمدة نصف ساعة قبل القلى

ثم تقلى فى الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية اللون

تقدم ساخنة مع الإضافات المفضلة