سفارة المملكة بالقاهرة تكشف تطورات قضية المواطن «الغامدي»

البلاد : متابعات

علقت سفارة المملكة بالقاهرة، على ما أثير بشأن قضية المواطن السعودي مبارك بن علي بن أحمد الغامدي الصادر بحقه عدة أحكام قضائية.

وأشارت السفارة، في بيان لها، اليوم الخميس إلى أنه جرى الانتهاء من حل 9 قضايا من بين 13 قضية (تزوير – غش تجاري) اتهم فيها المواطن، ولا يزال العمل جارياً لتقديم الدعم القانوني له للأربعة قضايا الأخرى التي تنظرها المحاكم المصرية ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

وتابعت، أنه صدرت على المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي أحكام بالسجن، إلا أن جهود السفارة القانونية لدى الجهات المصرية المختصة أسفرت عن الإفراج الصحي المشروط بعدم السفر عن المواطن في يناير من العام 2019م حتى يتم الانتهاء من بقية القضايا المتهم فيها والمنظورة أمام المحاكم والجهود لا تزال قائمة.

وأكدت السفارة، أن السفير التقى المواطن مبارك الغامدي وأبناءه أكثر من مرة خلال هذا العام، وتم تقديم الدعم القانوني المطلوب له، كما تم التعامل مع الجوانب الإنسانية لحالته.

وشددت السفارة على أن المملكة تُولي اهتماماً كبيراً بجميع القضايا التي يتعرض لها المواطنون السعوديون، وتقدم كافة أشكال الدعم القانوني والإنساني للمواطنين المقيمين منهم والزائرين والمستثمرين بمصر دون استثناء.

مؤكدة أن هذه القضايا تحظى بمتابعة شخصية من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر الذي يخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع موعداً لمقابلة المواطنين، والتعرف على مشكلاتهم ومساعدتهم، بما في ذلك قضية المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي.