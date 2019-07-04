الهولندي أريين روبن يعلن اعتزاله كرة القدم

البلاد : وكالات

أعلن الجناح الهولندي المخضرم أريين روبن إنهاء مسيرته مع كرة القدم ، مشيرا إلى أن قراره بالاعتزال كان “أصعب قرار اتخذه في حياته”

ونقلت صحيفة (صن) البريطانية في موقعها الإلكتروني اليوم الخميس عن روبن قوله “لقد قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف”. أضاف روبن “إنه بلا شك أصعب قرار اتخذته في حياتي المهنية. إنه قرار اصطدم فيه القلب والعقل”.

وأوضح روبن “يمنحك حب كرة القدم الاقتناع بأنه مازال بإمكانك التعامل مع العالم بأسره، على عكس حقيقة أنه ليس كل شيء يعمل بالطريقة التي تريدها، ولم تعد الشاب الذي يبلغ من العمر 16 عاما ولم تكن لديه فكرة عما تعنيه الإصابات”

وأضاف النجم الهولندي “أشعر أنني بصحة جيدة في الوقت الحالي، وكمشجع للعديد من الألعاب الرياضية الأخرى، فإنني أريد أن أبقى على هذا النهج في المستقبل”

وتابع اللاعب الفائز مع فريق بايرن ميونخ ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2013 “لذلك سوف أتوقف بالتأكيد، لكنها طريقة جيدة”.

وخاض روبن “35 عاما”، الذي لعب في عدة أندية كبرى بأوروبا من بينها تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الأسباني وبايرن ميونخ الألماني 606 مباريات في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 210 أهداف طوال مشواره مع الساحرة المستديرة، الذي بلغ 19 عاما.