العثور على 200 جثة بمقبرة جماعية في الرقة

الرقة ــ رويترز

عثر فريق متخصص في شمال سوريا على مئتي جثة على الأقل، يعتقد أن بينها ضحايا اعدامات تنظيم داعش، داخل مقبرة جماعية جديدة في مدينة الرقة شرقي البلاد.

وأوضح مسؤول فريق الاستجابة الأولية في الرقة ياسر الخميس ان المقبرة تضم عشرات الحفر وفي كل منها خمس جثث”، لافتاً إلى عثورهم على جثث خمسة أشخاص بزي برتقالي، وهو ما كان التنظيم يجبر رهائنه على ارتدائه.

ويعتقد وفق الخميس، أن الرجال الخمسة قتلوا رمياً بالرصاص في الرأس، ووجدوا مكبلي الأيدي. ويرجح الخميس أن يكونوا قد قتلوا قبل أكثر من عامين.

وعثر الفريق في المقبرة ذاتها على جثث نساء، يرجح أن ثلاثا منها تعود لنساء “قتلن رجماً بالحجارة نتيجة كسور في الجمجمة”.

وبدأ الفريق العمل في المقبرة بعد العثور عليها قبل شهر في جنوب مدينة الرقة، التي كانت تعد المعقل الأبرز لتنظيم داعش في سوريا.

ولا يزال العمل جاريا فيها، وفق الخميس الذي يتوقع ارتفاع عدد الجثث بشكل كبير مع استمرار أعمال البحث.