الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 8846.53 نقطة

البلاد : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 6.94 نقاط ليقفل عند مستوى 8846.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 87 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 81 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخبير ريت، مسك, الفخارية, جدوى ريت السعودية, ومعدنية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأهلي للتكافل, هرفي للأغذية, أسوق عبدالله العثيم, الحكير, والصقر للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.18% و 1.56% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، الراجحي, التأمين العربية, وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, الأهلي، والتأمين العربية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 142.17 نقطة ليقفل عند مستوى 4023.45 نقطة, وبتداولات تجاوزت قيمتها 7.6 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 ألف سهم تقاسمتها 732 صفقة.