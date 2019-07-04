استقبال أولى رحلات الحج بمطاري المؤسس والمدينة

جدة ـ ياسر بن يوسف

يستقبل مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة فجر اليوم, أولى رحلات موسم حج هذا العام 1440 هـ.

يأتي ذلك بعد أن أكملت الهيئة العامة للطيران المدني جميع استعداداتها اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين جوا خلال موسم حج هذا العام، في إطار خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات اللازمة لهم.

وعملت الهيئة على توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن في المطارين، وذلك بتقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات القدوم، حيث قامت الهيئة بتجهيز وتسخير المرافق والتجهيزات في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، لاستقبال ضيوف الرحمن على النحو الأفضل، وتقديم جميع التسهيلات والخدمات التي يحتاجونها حتى الانتهاء من الإجراءات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة العاملة بمطار المؤسس ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، التي تقضي بتوفير أقصى درجات الراحة والاطمئنان لضيوف الرحمن، وتوفير كل ما من شأنه تسهيل الخدمات المقدمة لهم، وتذليل أي عقبات أو صعوبات تحول دون ذلك، بغية تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وخشوع.

من ناحية أخرى تنطلق اليوم أولى الرحلات الناقلة لحجاج بيت الله الحرام المستفيدين من مبادرة طريق مكة، وذلك من المطارات المشمولة بالمبادرة لحج هذا العام 1440هـ في ماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش.

وأوضح رئيس وفد المملكة الخاص مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مبينًا أن المبادرة تأتي ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي طورته واعتمدته قيادة المملكة كأحد برامج رؤية 2030 بغية للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتعزيز جهود الجهات الحكومية وتكاتفها في خدمتهم وإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم لأداء مناسكهم في يسر وسهولة وطمأنينة.