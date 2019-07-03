نهاية حزينة لمسرح مصر

خاص البلاد – نرمين عباس

يعيش أبطال “مسرح مصر” حالة حزن بعد إعلان الفنان “أشرف عبدالباقى” أن موسم “مسرح مصر” سيكون الموسم الأخير للعمل

والذى من المقرر أن يعرض فى أيام عيد الأضحى المبارك

إستمر مسرح مصر لسبع مواسم، بدأت منذ عام 2014

قدم فيه من خلالها نجوم المسرح ما يقرب من 120 عمل مسرحى ناجح

ونشر “عبد الباقى” مقطع فيديو يظهر فيه مع أبطال المسرح معلناً عن أن الموسم القادم هو السابع والأخير من المسرح

وتمنى أن يكون هذا الموسم ناجحاً كما فى المواسم السابقة

وبدا على وجوه نجوم مسرح مصر فى الفيديو حالة من الحزن نتيجة إنتهاء هذا العمل

الذى أخرج نجوم أضافوا للكوميديا المصرية والعربية نكهة جديدة، مثل الفنان على ربيع والفنان حمدى الميرغنى والفنانة ويزو