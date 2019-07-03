ميثاق تعاون بين المنتجين وبرنت يتجاوز 66 دولاراً

فيينا – وكالات

وقع ممثلو الدول المصدرة للنفط “أوبك” ميثاق تعاون جديد مع كبار المنتجين الآخرين وبينهم روسيا يهدف إلى إقامة “تعاون دائم في مواجهة طفرة العرض الأميركي للخام.

وارتفعت أسعار النفط مع اتفاق تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس القادم، رغم تعرض الأسعار لضغوط بفعل مخاوف من احتمال ضعف الطلب في ظل تلميحات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم سبتمبر مرتفعة 34 سنتا أو 0.5% إلى 65.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 64.66 دولار للبرميل.

وتُعد الاتفاقية الجديدة بين أوبك وشركائها في ما يُعرف باسم “أوبك +” دليلاً على الجهود التي تبذلها المنظمة للحفاظ على مكانتها في السوق التي تشهد تحولات بسبب زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي.

وتوقع وزيرُ الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، تحسن الطلب على النفط مع حلحلة النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة. وقال أن أي اعتراض على ميثاق أوبك+ سنقوم بالعمل على حلّه في الأسابيع المقبلة، والمهم هو وجود إطار عمل موافق عليه، كما عبر عن تفاؤله بعد اجتماع قمة دول مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، وبوجود حسن نية بين الطرفين الأميركي والصيني فيما يتعلق بالنزاع التجاري بينهم.