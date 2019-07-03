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شاهد.. ضبط 693 طن زيوت شعر و266 ألف عبوة عطر مجهولة المصدر بجدة

صحيفة البلادaccess_time29 / شوال / 1440 هـ       3 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأربعاء)، مستودعاً ومصنعاً في جدة لتخزين العطور والمنتجات التجميلية المغشوشة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في «تويتر»، أنه تم ضبط 693 طناً من زيوت الشعر

بالإضافة إلى أكثر من 266 ألف عبوة عطر مُخالفة ومجهولة المصدر.

وأكدت أنه تم إغلاق الموقع واستدعاء المُخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

صحيفة البلاد

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