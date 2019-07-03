شاهد.. ضبط 693 طن زيوت شعر و266 ألف عبوة عطر مجهولة المصدر بجدة

جدة : البلاد

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأربعاء)، مستودعاً ومصنعاً في جدة لتخزين العطور والمنتجات التجميلية المغشوشة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في «تويتر»، أنه تم ضبط 693 طناً من زيوت الشعر

بالإضافة إلى أكثر من 266 ألف عبوة عطر مُخالفة ومجهولة المصدر.

وأكدت أنه تم إغلاق الموقع واستدعاء المُخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

"التجارة" بمشاركة @Saudi_FDA تضبط مستودعاً ومصنعاً في #جدة ، تم استغلالها بتخزين العطور والمنتجات التجميلية المغشوشة، وضبط 693 طن من زيوت الشعر، وأكثر من 266 ألف عبوة عطر مخالفة ومجهولة المصدر، وعليه تم إغلاق الموقع واستدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم. pic.twitter.com/1T0ktLFopZ — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) July 3, 2019