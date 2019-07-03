خاص البلاد – نرمين عباس

وسط حالة تقرب كبرى، ينتظر الملايين حول العالم من محبى الفنان العالمى دوين جونسون (ذا روك) إنطلاق الجزء الثالث من الفيلم العالمى Jumanji: The Next Level

وفى أقل من 48 ساعة من إنطلاقه

شاهد الإعلان التشويقى للفيلم ما يزيد عن 26 مليون من حول العالم على موقع “يوتيوب”

الفيلم من إنتاج الشركة العالمية “سونى”

التى من المقرر أن تعرض الفيلم فى جميع دور العرض حول العالم مع إنطلاق بداية أعياد الكريسماس أو أعياد الميلاد فى شهر سبتمبر القادم

يعتبر الفيلم بجميع أجزاءه من الأفلام التشويقية الكوميدية التى تدور فى إطار لعبة سحرية تقحم من يلعبها داخل الأدغال

ليعيش اللاعب مغامرات خطيرة داخل الغابة ويكتشف فيما بعد أن “جومانجى” ليست مجرد لعبة

بل هى تحدى للبقاء على قيد الحياة!

ويبلغ تكلفة إنتاج الجزء الثالث من “جومانجى” ما يقرب من 90 مليون دولار أمريكى