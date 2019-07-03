القيادة تهنئ الرئيس الأمريكي بذكرى استقلال بلاده

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد – حفظه الله – بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور في المجالات كافة.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد – حفظه الله – بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور في المجالات كافة.