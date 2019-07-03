القتل حداً لباكستاني قتل مواطناً بالمدينة المنورة

المدينة المنورة : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) بالمدينة المنورة حكم القتل حداً بـ/ محمد محمد نذير ـ باكستاني الجنسية ـ إثر إقدامه على قتل / خالد بن عطية الأحمدي -سعودي الجنسية -، وذلك بمباغتته من الخلف وضربه على رأسه بمطرقة ثم الاعتداء عليه بالضرب والطعن بحديدة على أجزاء متفرقة من جسمه وخنقه حتى الموت والاستيلاء على هاتفه المحمول وإخفاء جثته بوضعها في برميل وردمها بالتراب.

وقالت الداخلية في بيان لها إن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, ولأن الجاني قام بقتل المجني عليه خفية وقهراً كما قام بأخذ ماله، فقد تم الحكم بإقامة حد الغيلة وذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.