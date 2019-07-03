الرياضة

إدارة الهلال تحسم أمر كارلوس إدواردو

محمد ابو الوفاaccess_time29 / شوال / 1440 هـ       3 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
كارلوس إدواردو

قالت تقارير صحفية إن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، قررت الإبقاء على خدمات المحترف البرازيلي، كارلوس إدواردو.

وشهدت الفترة الأخيرة ضغطًا من جانب جماهير الهلال من أجل بقاء كارلوس إدواردو وعموري ضمن صفوف الفريق.

وكان الفريق قد شهد عدة تغييرات على مستوى الإدارة الفنية واللاعبين، كان آخرها التعاقد مع المدرب الكرواتي رازفان لوشيسكو.

وكانت خسارة لقب دوري المحترفين السعودي بالنسبة للهلال الموسم الماضي، بمثابة رياح التغيير من أجل الفوز باللقب هذا الموسم.

وأشارت التقارير إلى أن رازفان اتفق مع إدارة الهلال على بقاء إدواردو، وذلك خلال المعسكر الأعدادي في النمسا.

في سياق متصل فإن نادي جالاتاسراي التركي يخطط للتعاقد مع إدواردو خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

عقد إدواردو مع الهلال ينتهي بإنقضاء الموسم القادم، لذلك تضغط إدارة جالاتاسراي من أجله خاصة مع مستوياته المرتفعة.

خطة بطل تركيا هي التوقيع مع اللاعب بمبلغ زهيد مستغلة قرب انتهاء عقده، أو الانتظار حتى شهر يناير المقبل للتوقيع معه مجانًا.

وكان إدواردو قد انضم إلى صفوف الهلال في الميركاتو الصيفي لعام 2015 في صفقة بلغت قيمتها المادية قرابة 10 ملايين يورو.

وحصد اللاعب مع الزعيم الهلالي 6 ألقاب أبرزها لقبي الدوري السعودي عامي 2017 و 2018 إضافة إلى كأس الملك 2017.

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