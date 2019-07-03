أبو الغيط يدين حادث قصف مركز إيواء المهاجرين في ليبيا

القاهرة : متابعات

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حادث قصف مركز إيواء المهاجرين في بلدة تاجوراء شمال غرب ليبيا، مُعربًا عن بالغ الأسى لسقوط أكثر من 40 قتيلًا جراء هذا الحادث وإصابة أكثر من مئة آخرين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي في تصريح له اليوم أن أبو الغيط شدد على ضرورة تجنيب المدنيين تداعيات الأعمال العسكرية المستمرة حول العاصمة طرابلس، والحفاظ على سلامة المنشآت المدنية والبنية التحتية، وضمان وصول مساعدات الإغاثة الإنسانية للسكان المتضررين جراء هذه العمليات.

وأضاف عفيفي أن الأمين العام للجامعة العربية جدد مطالبته بالخفض الفوري للتصعيد في الميدان، وإيقاف العمليات العسكرية التي دخلت الآن في شهرها الرابع، والعودة إلى المسار السياسي الهادف إلى التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للأزمة في ليبيا.