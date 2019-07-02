مركز الملك سلمان: لقاحات لـ 1.4 مليون طفل يمني

الرياض – البلاد

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية امس اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” لتمديد مشروع تحسين مستوى اللقاحات المقدمة للأطفال اليمنيين لمدة ستة أشهر.

ويستهدف المشروع تطعيم مليون و140 ألف طفل يمني منهم 390 ألف طفل دون السنة و750 ألف طفل دون سن الخامسة في جميع المحافظات اليمنية بقيمة إجمالية تبلغ 4 ملايين و775 ألف دولار أمريكي، وذلك بهدف خفض معدلات المرض والوفيات الناجمة عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم بالإضافة إلى تحسين الوضع الصحي لأطفال اليمن والحد من انتشار الأمراض.



من جهة ثانية يواصل مركز الملك سلمان مساعداته حيث سلم 50 طنا من التمور هدية المملكة للجمهورية اللبنانية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، وممثلي وزارة المالية بالمملكة، ومدير فرع المركز في لبنان فهد بن صالح القناص ، وممثلي دار الفتوى في لبنان.

كما سلم المركز أمس كميات كبيرة من السلاب الغذاية في عدد من المحافظات والقرى اليمنية.