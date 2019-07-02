لوشيسكو يصل النمسا لقيادة تدريبات الزعيم

الرياض- البلاد

أبرمت إدارة الهلال اتفاقية شراكة مع شركة التعاونية للتأمين لتكون بموجبها شريك النادي التأميني الحصري والرئيسي، وذلك لمدة 5 سنوات.

وتمتد الشراكة بين الطرفين لمدة 5 سنوات بدءاً من الموسم المقبل 19-20

وستحمل الشركة مسمى “الشريك التأميني الحصري والرئيسي لنادي الهلال” مقابل عدد من المزايا والحقوق تشمل الفعاليات والحملات التسويقية مع النادي

كما سيشهر شعار “التعاونية” في منطقة أسفل الظهر على قمصان فرق كرة القدم بالنادي.

وفي السياق، أعلن نادي الهلال أنه تم توقيع شراكة رئيسية مع شركة إس تيم لإنتاج وتسويق جميع الإكسسوارات الخاصة بالنادي ومدة العقد 5 أعوام

من ناحية أخرى، وصل الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني الجديد لفريق الهلال، إلى مقر إقامة البعثة في مدينة لينز النمساوية، مساء أمس.

وكانت بعثة فريق الهلال قد وصلت إلى النمسا صباح أمس الثلاثاء، لإقامة معسكر تدريبي هناك استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2019-2020.

ومن المقرر أن يعقد لوشيسكو اجتماعا مع سعود كريري مدير إدارة كرة القدم، قبل اجتماعه مع اللاعبين، للحديث عن الاستعداد لانطلاق الموسم المقبل.

وكان الهلال أعلن تعاقده مع لوشيسكو بعقد يمتد لعامين، لخلافة الكرواتي زوران ماميتش الذي أقيل من منصبه قبيل نهاية الموسم الماضي، بسبب سوء الأداء والنتائج. ويأمل مسؤولو الهلال في استعادة الفريق لمستواه المعهود خلال منافسات الموسم الموسم، والذي يستهله بمواجهة قوية للغاية أمام مواطنه الأهلي، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.