“كاوست” تُقّدم العلوم المستدامة والتقنية الخضراء المبتكرة إلى العالم

جدة : واس

قادت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” جلسة متميزة عن المؤسسات العلمية الصاعدة بمشاركة رئيس الجامعة البروفيسور توني تشان ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة تمثلت بالبروفيسورة بيينج هونج، والبروفيسور محمد الداودي، والبروفيسورة ديريا باران، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام في مدينة داليان الصينية تحت شعار ” القيادة 4.0: النجاح في عصر جديد من العولمة.

وافتتح الرئيس تشان، في أول أيام المنتدى جلسة مختبر الأفكار “IdeasLab” التي تعد الجلسة الأولى من نوعها في تاريخ المنتدى التي يتم تنظيمها بواسطة مؤسسة في المملكة.

واستعرضت الجلسة الأعمال والتقنيات المبتكرة الصديقة للبيئة التي يتم تطويرها في كاوست بما في ذلك تقنيات إعادة استخدام المياه، وعزل الكربون، والألواح الشمسية الشفافة المدمجة في نوافذ الأبنية.

واستهل الرئيس تشان، الجلسة بمقدمة قصيرة عن كاوست بوصفها مركزًا عالميًا جديدًا ومبتكرًا للأبحاث والتعليم، وتحدث عن جهودها المثمرة في دعم وتعزيز العلوم والتقنية والتنمية الاقتصادية.

ثم قام تشان بتقديم أعضاء هيئة التدريس الثلاثة الذين سيشاركون بعروض تقديميه حول مشاريعهم البحثية في الجامعة.