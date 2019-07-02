فيصل بن سلمان يحقق رغبة مريضة في أداء العمرة

المدينة المنورة : منى سفرجي – محمد قاسم

سيرت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة قافلة الى مكة المكرمة لاداء العمرة والتي استهدفت عددا من المرضى المسنين الذين تقدم لهم خدمة الرعاية الصحية من قبل ادارة الرعاية الصحية المنزلية بالمدينة المنورة، ضمن مبادرة خير أمة ( راحة وطمأنينة) التي اطلقها صاحب السمو الملكي امير منطقة المدينة المنورة الامير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله.

وقد جاءت هذه المبادرة تلبية لرغبة مريضة سرطان تعاني من نقص حاد في الماعة، وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة الدكتور ناصر بن عوض الحارثي تاتي هذه المبادرة ضمن برامج مبادرة خير امة وتحقيقا لامنية المريضة فاطمة محمد ورغبتها في اداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة.

وأضاف الحارثي انه تم ارسال دعوات رسمية من قبل ادارة الصحة المنزلية وبناء عليه تقرر تجهيز قافلة بسيارتي اسعاف عناية مركزة عالية التجهيز وطاقم طبي تجاوز العشرين بين اطباء وممرضين بالإضافة الى عشره فنيين طب طوارئ وسيارتي اكسجين.

وتقدم الدكتور ناصر بالشكر والامتنان لجميع منسوبي وزارة الصحة والمتطوعين والمتطوعات ضمن مبادرة خير امة.

واعربت المريضة فاطمة محمد عن جزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله صانع المبادرة والتي تم من خلالها تلبية رغبتها في فترة وجيزة لاداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة.