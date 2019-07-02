دور المملكة مفصلي في المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي

البلاد – طوكيو

التقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ووزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة امس في طوكيو بالوفد الإعلامي المرافق لتغطية الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية كوريا الجنوبية وترؤس سمو ولي العهد لوفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

واستعرض الدكتور القصبي خلال اللقاء عناصر قوة قمة مجموعة العشرين ودور المملكة العربية السعودية البارز فيها وعناصر نجاح قمة المجموعة المقبلة في الرياض.

وأشار إلى أن وجود ومشاركة المملكة في مجموعة العشرين يؤكد الدور المفصلي للمملكة العربية السعودية في الأخذ باقتصاديات العالم إلى آفاق أوسع، عاداً المشاركة في هذه المحافل الدولية المهمة هو بحد ذاته إنجاز.

من جانبه استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اللقاءات الثنائية التي عقدها سمو ولي العهد مع قادة دول قمة مجموعة العشرين.

وأشار إلى أن المملكة لا تريد حربا في المنطقة، مشددا في نفس الوقت على أنه لا يجب السماح للنظام الإيراني بالاستمرار في سياساته العدوانية مثل استهداف السفن التي تنقل النفط واستهداف أنابيب النفط، موضحا أن هذا يعد استهدافا لأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.

وأضاف أن استمرار النظام الإيراني في هذه السياسات يجعلهم يدفعون ثمنا باهظا.

وأكد حرص قادة دول مجموعة العشرين على أن تكون لقاءاتهم مع سمو ولي العهد مطولة، عاداً هذا الحرص دليلاً على مكانة المملكة كعنصر استقرار في المنطقة والعالم.