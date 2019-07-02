جوانكا يعزز صفوف الليث

الرياض- البلاد

أعلن نادي الشباب، التعاقد مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وأوضح الشباب في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، جاء بتوصية من المدرب خورخي ألميرون.

ويجيد جوانكا اللعب في أكثر من مركز في المنطقة الأمامية، وقدم موسما متميزا للغاية مع فريق الاتفاق خلال موسم 2018-2019.

وخلال مسيرته، خاض جوانكا 155 مباراة سجل خلالها 45 هدفا وأسهم بـ13 تمريرة حاسمة

ولعب بين صفوف العديد من الأندية أبرزها كولون الأرجنتيني وإميليك الإكوادوري والاتفاق.

وفي سياق متصل، أعلن الشباب تمديد عقد اللاعب ناصر العمران حتى عام 2023، وتوقيع عقد احترافي مع الحارس مروان الحيدري لمدة أربع سنوات.