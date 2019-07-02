تعاون بين “مسك الخيرية” وجامعة طوكيو

الرياض – البلاد

دشنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية”، فرعها في العاصمة اليابانية طوكيو، في خطوة تعكس نمو أعمال الشركة دولياً، ونجاح شراكاتها مع الجانب الياباني خلال الأعوام الماضية، فيما صاحب افتتاح الفرع توقيع مذكرة تفاهم جمعت بين شركة مانجا للإنتاج، وشركة كادوكاوا، وجامعة طوكيو للتكنولوجيا وبنك ميزوهو، ومركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مانجا للإنتاج الأستاذ بدر بن محمد العساكر أن العلاقات السعودية اليابانية علاقات متينة وراسخة منذ أكثر من 65 عاماً، وهو ما من شأنه إيجاد بيئة مشجعة ومحفزة للتعاون في مختلف المجالات لا سيما المجالات الإبداعية منها، والتي نشهد اليوم جزءً مهماً منها يتمثل في افتتاح فرع شركة مانجا في اليابان.



وأوضح العساكر أن افتتاح فرع شركة مانجا يأتي امتداداً لتعاون مشترك مع عدة جهات إبداعية يابانية، تحقق من خلاله إنجازات في صناعة وإنتاج المحتوى الإبداعي، مشيراً إلى أن افتتاح فرع شركة مانجا في اليابان سيعزز من هذه الشراكة التي بدأت تؤتي ثمارها عبر إنتاج أعمال إبداعية مشتركة وإطلاق برامج تدريبية وتأهيلية للشباب المهتمين من الجنسين بمجال الرسوم المتحركة.

وتُعد شركة كادوكاوا أحد أكبر شركات دور نشر القصص المصورة في اليابان، والتي تحتضن أكاديمية كادوكاوا، التي بدورها تهتم بتدريب واستقطاب الخبرات والمهتمين في صناعة القصص المصورة.

وشهد العام الجاري 2019م حضور بعض من الخبراء في المجالات الإبداعية للعاصمة الرياض، وضم عدد من الطلاب والطالبات إلى برامج تدريبية في اليابان، وعلى رأسها أكاديمية كادوكاوا التابعة لشركة كادوكاوا، فيما استقطبت مانجا عدد من خبراء الشركة، وأقامت دورة “معمل فنون المانجا”، الذي شهد تخريج 25 طالباً وطالبة بالتعاون مع أكاديمية مسك.

وشكلت هذه المجموعة أول دفعة رسمية من رسامي القصص المصورة (فن المانجا) في السعودية، والتي أدت إلى الإعلان عن برنامج “مسك/كادوكاوا”، وإرسال 16 طالب وطالبة لبرامج متقدمة بنفس المجال في فرع شركة كادوكاوا في ماليزيا، نظير تنامي هذه الصناعة بين أوساط جيل الشباب في المملكة.