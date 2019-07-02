تأهيل محاور الطرق الرئيسية بالرياض

الرياض ــ ياسر بن يوسف

تطلق أمانة منطقة الرياض المرحلة الأولى من مشاريع تأهيل وتطوير محاور الطرق الرئيسية، وذلك في إطار تنفيذها لبرنامج تحسين المشهد الحضري الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية، تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني2020، بهدف توفير بيئة حضرية ذات مستويات عالية، للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.

وستشمل مشاريع تأهيل وتطوير محاور الطرق الرئيسية في مرحلتها الأولى طريق التخصصي، وطريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، وطريق الطائف، وطريق الأمير مساعد بن عبد عبدالرحمن، وطريق العزيزية.

وتأتي هذه المشاريع بهدف توفير شبكة من الطرق ذات معايير عالية، تتكامل مع مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، الجاري تنفيذه حالياً، ورفع مستوى جودة الفراغات العمرانية بالمدينة، بما يراعي الأنشطة والاستعمالات القائمة، والجوانب البصرية، والاعتبارات الاجتماعية لسكان مدينة الرياض، وذلك من خلال تحسين وتجميل ربط المحاور الرئيسية مع المحطات والمسارات الخاصة بالقطارات والحافلات، وإعادة تأهيل العناصر الهندسية للطرق والتقاطعات والمداخل والمخارج والجسور والأنفاق القائمة بمدينة الرياض.