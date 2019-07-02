الوحدة يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد

مكة المكرمة- البلاد

أعلن نادي الوحدة عن التعاقد بشكل رسمي مع المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش لتولي منصب المدير الفني للفريق الكروي الأول خلال الموسم المقبل.

جاء ذلك في بيان نشره نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء. ويضم الجهاز المعاون للمدرب الكرواتي كل من إيفو ميليتش “مساعد أول”، وعيسى المحياني “مساعد ثاني”، وماركو برينتوفيتش “مدربا للياقة”، وبويان إيزيلوفيتش مدربا لحراس المرمى.

ويمتلك سفيتانوفيتش سجلا مميزا في عالم التدريب، وعمل كبيرا لمحللي الأداء لمنتخب كرواتيا خلال مشاركته في منافسات كأس العالم بالبرازيل قبل خمس سنوات.

وقاد المدرب الكرواتي فريق دينامو زغرب، وخاض معه 33 مباراة خسر 3 فقط وتوج معه بطلا لبطولة الدوري المحلي، وحصل على جائزة أفضل مدرب في كرواتيا العام الماضي.