النفط يرتفع مع تمديد “أوبك” لتخفيضات الإنتاج

البلاد : متابعات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع اتفاق أوبك على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس آذار القادم، وعلى الرغم من أن الأسعار تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من أن احتمال ضعف الطلب في ظل تلميحات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم سبتمبر أيلول مرتفعة 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 65.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 64.66 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس آب 18 سنتا إلى 59.27 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع أمس الاثنين.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الاثنين على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس آذار 2020 في الوقت الذي تغلب فيه أعضاء المنظمة على خلافات في مسعى لدعم أسعار الخام.