السفارة في تركيا تحذر السعوديين من التعرض لعمليات النشل والسرقة

البلاد : متابعات

حذرت سفارة المملكة في أنقرة المواطنين من التعرض لعمليات النشل وسرقة جوازات سفرهم وأموالهم في تركيا، داعية إلى ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر خصوصا في الأماكن المزدحمة.

وقالت “السفارة” في بيان لها اليوم الثلاثاء “نظراً لتعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قبل أشخاص مجهولين، تود السفارة التأكيد على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر خصوصا في الأماكن المزدحمة، وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في اسطنبول في حالات الطوارئ”.