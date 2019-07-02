مكة المكرمة ــ أحمد شرف الدين

بحث 230 كادرا من أصحاب شركات الحج والعمرة والسياحة بحضور المستشار القانوني خالد أبو راشد ومدير عام شركة محطات الدول للسياحة مروان شعبان ، آليات تطوير الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن وتسهيل أمور حجهم ونسكهم، وذلك خلال إجتماع في شركة محطات الدول للسياحة بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة،

وتمخض الأجتماع عن إطلاق أكبر تكتل لشركات العمرة والحج والزيارة لتقديم الخدمات المساندة للشركات وتطويرها لخدمة ضيوف الرحمن على مدار العام. وعقب الأجتماع أكد الحضور أنهم يعملون لتفعيل آليات الحراك التنموي وخدمة ضيوف الرحمن تمشيا مع الرؤية 2030.